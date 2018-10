Angola: Accidents de la route - Cinq personnes sont décédées à Zaire

Selon la source, les deux autres accidents, dont une collision entre un véhicule et une motocyclette, auraient eu lieu dans la municipalité de Mbanza Kongo, ont fait un mort et deux blessés.

L'un des accidents, qui a fait quatre personnes et en a blessé une autre, s'est produit entre la commune de Musserra et le siège de la municipalité de Nzeto sur la route nationale (EN100), selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur dans la région, Manuel Mpanzo Kassua, qui a accordée une interview à l'Angop lundi.

Mbanza Kongo — Cinq morts et trois blessés sont le résultat de trois accidents de la route survenus au cours des dernières 72 heures dans la province du Zaire, lundi à Mbanza Kongo, selon une source du Service de protection civile et pompiers (SPCB, sigle en portugais).

