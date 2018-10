Maroc: La culture coréenne à l'honneur à Fès

L'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a organisé, dimanche à la place Florence à Fès, une journée culturelle coréenne, destinée au public marocain intéressé par la culture et les traditions coréennes.

Initiée en collaboration avec la Commune de Fès, cette manifestation a été organisée à l'occasion du Hangul Day, jour de l'alphabet coréen. Son objectif premier est de rapprocher les Marocains de la culture coréenne et renforcer les canaux d'échanges et de coopération entre la Corée et le Maroc.

S'exprimant à cette occasion, la représentante résidente de la KOICA au Maroc, Kim Soyoung, a indiqué que cette initiative est une occasion pour les volontaires coréens présents au Maroc de partager avec l'assistance leur culture dans le cadre d'un échange interculturel et des liens d'amitié liant les deux pays.

Il s'agit aussi, a-t-elle ajouté, d'une opportunité de promouvoir les activités des volontaires "World Friends Korea" opérant à l'échelle nationale, rappelant que cette journée particulière s'inscrit dans le cadre de la coopération maroco-coréenne, lancée il y a de cela 17 ans.

Mme Kim Soyoung a aussi fait savoir que cette coopération contribue à la promotion des liens d'amitié solides entre les deux pays, notant que la coopération entre le Maroc et la Corée ne se limite pas uniquement à des programmes de volontariat et d'échanges culturels, mais s'étend aussi à l'établissement des liens économiques et sociaux forts pour les décennies à venir.

Cette journée a été marquée par des prestations artistiques et culturelles, jeux, danse et défilé du Hanbok, visant à exposer les activités des volontaires coréens "World Friends Korea" et mettre en avant la culture coréenne dans toutes ses composantes.

A travers une panoplie de projets de coopération, de formations destinées aux fonctionnaires marocains et de volontariat "World Friends Korea", la KOICA se donne comme mission de promouvoir "l'épanouissement des individus, de lutter contre la pauvreté et d'appuyer le développement économique et social dans les pays en développement".

Depuis l'an 2001 à octobre 2018, 287 volontaires coréens ont été envoyés au Maroc pour réaliser des missions de volontariat dans divers domaines, dont l'éducation préscolaire, l'enseignement de la langue coréenne, l'informatique et la kinésithérapie.