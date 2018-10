Angola: Réunion de la commission de défense et de sécurité Angola/Congo à Cabinda

Cabinda — La Commission de défense et de sécurité entre l'Angola et la République du Congo (Brazzaville), au niveau de la province angolaise de Cabinda et les provinces congolaises du Kouilou, Pointe-Noire et Niari, a débuté lundi les pourparlers visant à relancer la coopération bilatérale interrompue il y a cinq ans et à vérifier l'exécution des recommandations issues de la dernière réunion tenue à Pointe-Noire.

La réunion, qui a été ouverte dans la mairie de Cabinda, est divisée en deux sous-commissions, Défense et sécurité et Transactions et échange socioculturel, au cours desquelles les parties aborderont de manière approfondie la sécurité des frontières communes entre les provinces et relancer la coopération dans les domaines du commerce, de la culture et de la libre circulation des personnes et de leurs biens.

A l'occasion, le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, a déclaré que la réunion permettrait de passer en revue les différents aspects liés à la défense et à la sécurité dans les provinces en référence et de fournir des mécanismes qui renforceront les bonnes relations entre les deux peuples.

"Le partage d'une grande frontière terrestre et maritime nous oblige à renforcer notre coopération dans le domaine de la surveillance et de la sécurité, afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la lutte contre le crime organisé, en particulier, le trafic de drogue, d'êtres humains et d'armes, la piraterie maritime, le terrorisme, la contrebande de carburant, de marchandises et de médicaments contrefaits, qui compromettent la stabilité et le bien-être de nos pays", a-t-il dit

Eugenio Labroinho a également déclaré que, parallèlement aux activités commerciales qui ont été promues le long des frontières, la réunion devrait définir des propositions valables de manière à ce que des foires commerciales d'expositions au niveau sous-régional et des forums d'entreprises soient organisés, dans l'avenir, ce qui facilitera l'entrée et la sortie de biens et de capitaux en matières premières et divers équipements au profit des entrepreneurs.

Il a souligné les bonnes relations existant au plus haut niveau entre les présidents João Lourenço et Denis Sassou Nguesso, dans la lutte permanente pour la paix sur le continent ainsi que dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux peuples frères.

La dernière réunion a eu lieu à Ponta Negra (Congo) il y a cinq (5) ans et cinq mois.

Outre le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, a réunion a connu la présence des maires des départements de Kouilou, Niari et Pointe-Noire, à savoir Poul Adam Dibouilou, Lambart Nianga et Honoré Paka, ainsi que les chefs des commandements militaires, de la police, de la migration et étrangers et des responsables des secteurs du commerce et des échanges socioculturels.

La réunion se terminera mardi avec l'élaboration d'un communiqué final.