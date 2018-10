Maroc: Ouverture de la saison de chasse - Sensibiliser, il en restera toujours quelque chose

Le Haut-commissariat soucieux de rappeler les dispositions réglementaires en vigueur

La Direction régionale aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (DREFLCD) du Nord-Ouest - Kénitra a organisé, dimanche dans cette province, une opération de sensibilisation au profit des chasseurs de la région à l'occasion de l'ouvreture de la saison de chasse 2018-2019.

Initiée en partenariat avec l'Association de chasse amodiée Maha, cette opération s'inscrit dans le cadre des activités d'information et de sensibilisation menées par le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification aux niveaux local et provincial pour rappeler les dispositions réglementaires en vigueur.

Elle s'inscrit également dans le cadre de la mobilisation des agents habilités à garantir les conditions requises pour cette activité dans un environnement adéquat, à travers le contrôle des réserves de chasse et la lutte contre le braconnage.

S'exprimant à cette occasion, le chef du Centre de développement et de conservation des ressources forestières de Kénitra, Ali Ameziane, a indiqué que la DREFLCD de Kénitra a mis en place une série de mesures pour garantir le bon déroulement de la saison de chasse, dont l'organisation de cette campagne de sensibilisation au profit des chasseurs et la distribution à ces derniers des cartes de la réserve ainsi qu'une copie de l'arrêté portant réglementation de l'exercice de chasse.

Ces mesures, a-t-il dit, portent également sur l'amélioration de la visibilité des réserves à travers la signalisation de leurs frontières, la mobilisation des fonctionnaires pour assouplir les procédures d'octroi des permis de chasse et la mise en place d'un programme visant à intensifier la lutte contre le braconnage.

De son côté, le vice-président de l'Association Maha, Frihat Miloudi, s'est félicité de l'intérêt accordé par la DREFLCD du Nord-Ouest-Kénitra à la sensibilisation concernant la saison de chasse dans la région, faisant état de la réussite du contrôle des adhérents de l'association par les agents de la DREFLCD et leur conformité aves les dispositions réglementaires fixées par le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

Evoquant le parcours de l'association, M.Miloudi a fait savoir qu'elle compte 15 adhérents depuis sa création en 2016, et lutte pour promouvoir un cadre légal et sécurisé de l'excerice de cette activité en faveur des nombreux adeptes dans la région. L'ouverture générale de la chasse pour la saison 2018-2019 a eu lieu ce dimanche pour les principales espèces de gibier, suite à la session ordinaire du Conseil supérieur de la chasse qui a eu lieu le 10 juillet dernier.

Au cours de la saison écoulée, 79.042 chasseurs ont pratiqué cette activité, en augmentation de 3,5% par rapport à la saison précédente, et plus de 65% depuis la saison 2007/2008. En termes de portée économique, cette activité d'importance nationale et internationale permet de mobiliser un montant de plus d'un milliard de dirhams incluant les redevances d'amodiation, les aménagements et l'investissement réalisé, ainsi que les autres rentrées au profit des hôteliers, restaurateurs, guides et autres.