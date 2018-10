Maroc: Formation à distance

L'Université Mohammed V de Rabat a lancé son troisième MOOC (formation en ligne ouverte à tous) au bénéficie du corps enseignant de la langue française.

Ce cours massif ouvert en ligne concrétise la contribution de l'université via ses deux composantes, à savoir l'enseignement et la recherche à la formation initiale, continue et tout au long de la vie des enseignants de langue française par le truchement des nouvelles technologies, indique un communiqué de l'université.

Ce MOOC se compose de quatre semaines orientées vers les fondements pédagogiques, psychologiques, didactiques ainsi que tout ce qui peut être vital quant à la prise en charge et à la gestion d'une situation éducative, généralement et la classe de langue française plus spécifiquement.

Le cours est plus une invitation au développement des capacités réflexives de l'enseignant sur ses pratiques professionnelles, qu'une simple administration de recettes ou de fiches passe-partout, explique-t-on.

En plus d'être une production universitaire, ce cours massif en ligne est surtout gratuit et asynchrone, se soldant dans sa première version par une attestation de suivi (à 70% au moins), souligne la même source.

De plus, et ainsi que le laisse entendre la deuxième partie de son intitulé (Vers une compétence généraliste), ce MOOC fait appel à une approche globale qui permet de cerner la complexité inhérente aux situations d'enseignement-apprentissage.