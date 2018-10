Maroc: Les financements de la BEI au Maroc ont atteint 4,3 milliards d'euros

La Banque européenne d'investissement (BEI) a réalisé des financements de 4,3 milliards d'euros au profit de diverses activités de l'économie marocaine de 2007 à fin septembre 2018, a indiqué la représentante de la BEI au Maroc, Anna Barone.

Ces financements portent particulièrement sur les secteurs de l'eau et l'assainissement (4%), l'industrie (12%), l'infrastructure sociale (12%), le transport (35%), l'infrastructure composite (2%), l'énergie (2%) et le capital risque (1%), a précisé, récemment à Fès, Mme Barone, lors d'une cérémonie de signature d'une convention de partenariat destinée à accompagner le développement de l'Université Euromed.

Elle a également souligné que la BEI, la banque de l'UE, est le plus grand prêteur et emprunteur multilatéral dans le monde, notant qu'elle finance chaque année quelque 450 projets dans plus de 160 pays, rapporte la MAP.

La convention de partenariat signée par l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, la représentante de la BEI et le président de l'Université Euromed, Mostapha Bousmina, vise à octroyer une subvention de plus de 13 millions d'euros, soit plus de 148 millions de DH, à l'Université Euromed pour accompagner la construction et l'équipement de son éco-campus.

Ce financement européen intervient dans le cadre d'un mécanisme particulièrement innovant, la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV), dont l'un des objectifs est de financer des investissements dans des projets clés d'infrastructures sous forme de subventions qui viennent en complément des prêts accordés par les institutions financières européennes.

En 2017, la BEI avait en effet octroyé un prêt de 70 millions d'euros à l'Université Euromed de Fès avec des conditions de financement optimales grâce à sa notation AAA, et l'UE un don de 5 millions d'euros.