Maroc: "Casablanca...Ma fille" remporte le GP du Festival du cinéma d'Errachidia

Le film "Casablanca...Ma fille" du jeune réalisateur Imad Zaouaghi a remporté le grand prix de la 10ème édition du Festival du cinéma d'Errachidia, qui s'est tenu du 3 au 7 octobre.

Selon le jury du festival, ce film constitue une œuvre créative complète en termes de sujet, de scénario, d'image, d'habillement et de performance des acteurs. Le jury a aussi attribué le prix de la réalisation exaequo au film "Ahlam" (Rêves) du réalisateur Lakhder El Hamdawi et au film "Kinaa" (Masque) du réalisateur Hassan Maanani, soulignant que ces deux œuvres se distinguent par la belle image et le langage clair dans le dialogue et le scénario.

Le prix du scénario a été décerné au réalisateur Houcine Chani pour son film "Kabous Delma" (pistolet à eau), alors que le prix du jury a été remis au réalisateur Mohamed Al Qawl pour son film "Al Hawane".

S'agissant du prix régional du film documentaire, il a été remporté par le film "Arcal", tandis que le film "Dar Gnaoua" a reçu le prix du jury de la même compétition.

La session de 2018 a connu une participation diversifiée des films longs-métrages et de documentaires nationaux et régionaux, selon la direction du festival, notant que cette manifestation connaît un progrès remarquable en termes d'organisation, de programmation et de la qualité des films présentés.

Le festival a été également marqué par la participation des films courts-métrages irakiens, ainsi que par l'organisation des réunions animées par des universitaires autour de certaines questions d'actualité cinématographique.