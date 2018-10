Cote d'Ivoire: Convocation en urgence du bureau politique du PDCI de Bédié

Un projet inacceptable pour ceux qui ont fait désormais scission et qui comptent bien affronter sur le terrain et dans les urnes les alliés d'hier.

Ce qui est qualifié de complot n'a qu'un seul but, affirme Bedié, vouloir faire disparaître le parti historique de Félix Houphouët-Boigny au profit du RHDP voulu par le président Ouattara et ses alliés.

Un bureau organisé à la hâte pour arrêter un certain nombre de décisions politiques qui ont été mises à mal par la justice et pour également fixer la date d'un prochain congrès extraordinaire. Avec une confirmation, le ton monte chaque jour un peu plus entre le PDCI et les partis frères et ex-alliés du RHDP d'Alassane Ouattara.

