Tunisie: Un leadership à consolider

Le staff technique de la sélection tunisienne de football a décidé de convoquer Firas Belarbi (Etoile du Sahel) et Jassem Handouni (CS Sfaxien) pour remplacer Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés et qui manqueront la double confrontation contre le Niger pour cause de blessures. Le staff technique avait convoqué mercredi dernier le défenseur de l'Espérance Aymen Ben Mohamed à la place d'Ali Maâloul, qui s'est blessé avec son club égyptien d'Al Ahly, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine, contre Wifek Stif (Algérie).

Firas Belarbi et Jassem Hamdouni remplacent Khazri et Jebali

La Tunisie a largement les moyens pour en découdre avec le Niger dès le match aller à Radès. Par ailleurs, l'idéal pour Faouzi Benzarti et ses hommes est de remporter une belle victoire à Radès et de ramener au moins un match nul de Niamey, bien que nos internationaux soient en mesure de gagner à l'extérieur.

Sur le papier, l'Egypte de Mohamed Salah est largement favorite dans sa double confrontation contre le Swaziland. C'est donc un duel à distance qui s'annonce entre la Tunisie et son dauphin égyptien. La Tunisie et l'Egypte ont, sur le papier, la tâche facile face à des adversaires qui logiquement ne font pas le poids devant elles.

