Maroc: Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir

Selon lui, le gouvernement Benkirane avait certes adopté deux décrets octroyant 7 % des postes budgétaires dans le public à cette catégorie, mais « nous avons attendu la loi de Finances de 2017 et de 2018 sans aucun résultat tangible ». Et d'ajouter : «Ce quota ne s'applique pas, car des départements ministériels refusent de l'appliquer », a-t-il indiqué en affirmant que le nombre des non-voyants-chômeurs ayant obtenu leurs diplômes frôle à peine les 300 personnes.

Il a aussi souligné qu'«immédiatement après sa chute du côté arrière de l'immeuble, la victime a été transférée dans une ambulance mobilisée près du ministère tout au long de ce sit-in». Et d'ajouter que «la victime a rendu l'âme en route vers l'hôpital Ibn Sina» et que les autorités compétentes ont diligenté, sous la supervision du Parquet, une enquête pour élucider les circonstances du décès.

Originaire de Marrakech, Saber Haloui, âgé de 28 ans à peine est titulaire d'une licence en sociologie. Il prenait part au sit-in organisé depuis plus d'une semaine par ladite Coordination au ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement social dirigé par Bassima Hakkaoui. Il est tombé accidentellement du haut de cet édifice.

