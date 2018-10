Togo: 12eme Edition du Prix africain de Développement - Luc Ankoundio Togo, DG de la CANAM lauréat

Le Togo était à la recherche de 25 milliards de Fcfa sur le marché régional via des Bons du… Plus »

C'est pour encourager les acteurs individuels et collectifs des initiatives de développement en Afrique que la fondation 225, une organisation non gouvernementale, a initié le Prix Africain de Développement (PADEV).

Cette récompense à l'échelle internationale est le résultat des efforts gigantesques de M. Ankoundio Luc TOGO. Il a su se mettre au service des systèmes de protection sociale au Mali, en Afrique et plus loin à travers le monde. Directeur National de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire pendant plus de dix ans, Ankoundio Luc TOGO fut le grand artisan des initiatives visant à étendre la protection sociale au Mali.

