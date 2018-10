Tunisie: L'offensive récompensée...

Des buteurs en verve, des orientations de jeu résolument portées vers l'offensive. Ce championnat passionnant a démarré sur les chapeaux de roues. Et ce n'est pas fini, puisque lors de la mise à jour de cette journée, les buteurs se sont de nouveau distingués.

Seuls l'explication entre le Sporting Club de Ben Arous et l'AS Kasserine s'est achevée sur une parité, un score vierge.

Du côté de Oued Ellil par contre, en dépit du nul qui a sanctionné les débats, l'ASOE et l'ESJ se sont neutralisés un but partout.

La première mèche a été allumée par les visiteurs à la 66' de jeu.

Bechir Rehibi surgit et ouvre la marque. Nullement découragée, l'ASOE trouve la faille en fin de match par Achraf Harouak à la 86' de jeu.

Solimam corrige le COM!

Du côté de Solimam, l'ASS a surclassé le CO Médenine (3-0). Une lourde défaite pour des Médeninois transparents et incapables de tenir en respect les gars de Solimam. Les buts de Solimam ont été signés par Rached Arfaoui, auteur d'un doublé (39' et 55'), avant que Walid Dhahri n'enfonce le clou. Enfin, le choc entre l'AS Djerba et l'AS Marsa a été passionnant et disputé de bout en bout. Les banlieusards ont réalisé une bonne affaire en disposant des insulaires dans leur fief. L'ASM a pris l'avantage en première période grâce à Aymen Amri (15') et Sami Naouali (sur penalty à la 20'). L'ASD a réduit la marque à la 49' suite à un penalty transformé par Raafat Anane.

Résultats

Poule A

AS Oued Ellil-ES Jerba 1-1

AS Soliman-CO Médenine 3-0

AS Djerba-AS Marsa 1-2

US Siliana-CS Korba 2-2

Sfax RS-AS Ariana 4-1

ES Zarzis-O. Béja 2-1

Classement

1- AS Soliman 7

2- ES Zarzis 6

- Olympique de Béja 6

4- ES Jerba 5

- AS Marsa 5

6- AS Ariana 4

- Sfax RS 4

- AS Oued Ellil 4

9- CO Médenine 3

10- CS Korba 2

- US Siliana 2

12- AS Djerba 0

Résultats

Poule B

SC Ben Arous-AS Kasserine 0-0

CO Kerkennah-CS Chebba 0-2

SA M.Bourguiba-ES H.Sousse2-3

Jendouba Sport-SS Sfaxien 0-0

CS Djebeniana-ES Radès 2-1

EGS Gafsa-O.Sidi Bouzid 5-2

Classement

1- CS Chebba 9

2- EGS Gafsa 6

- ES Radès 6

4- AS Kasserine 5

- ESH Sousse 4

6- EO Sidi Bouzid 3

- SS Sfaxien 3

- Jendouba Sport 3

- CS Djebeniana 3

- SC Ben Arous 3

11- SAM Bourguiba 2

12- OC Kerkennah 0