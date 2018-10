Tunisie: «Adjugé, vendu...»

La scène, surréaliste, se déroule à la fin d'une vente de plusieurs lots d'art contemporain chez Sotheby's, une des plus anciennes et importantes maisons d'enchères dans le monde.

A peine le marteau vient-il de clôturer la vente de l'œuvre pour plus d'un million d'euros -- une reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres images de Banksy, «Girl with Balloon», montrant une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de cœur -- que retentit une alarme intermittente, provenant du cadre.

Le public se tourne alors vers le tableau, accroché sur l'un des murs de la salle de vente, et découvre la peinture se faire partiellement découper en fines lamelles par une broyeuse à papier dissimulée, selon Sotheby's, dans un épais cadre doré, le résultat final laissant apparaître ce dernier à moitié vide, la partie découpée de la toile pendouillant dessous.

L'œuvre pourrait voir sa valeur augmenter

Auréolé de ce happening retentissant, qui figurait samedi parmi les sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux au Royame-Uni, le tableau -- et son cadre déchiqueteur -- pourrait au final valoir encore plus cher, a estimé Alex Branczik, un des responsables de la maison Sotheby's.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les personnes présentes réagir avec stupéfaction et amusement, immortalisant l'instant en mitraillant de photos et en filmant la peinture déchiquetée, tandis que deux employés de la maison d'enchères s'en approchent pour l'emporter.

Banksy lui-même a commenté le coup monté sur son compte Instagram en publiant une photo de la peinture, ironiquement accompagnée de la légende : «Adjugé, vendu...». Plus tard, c'est une vidéo de revendication de la destruction de l'œuvre qui est postée sur le même réseau social suivi d'une citation attribuée à Pablo Picasso. Ces messages et le fait qu'un mystérieux homme portant chapeau et lunettes de soleil ait été vu près de l'entrée de Sotheby's peu après la vente alimentaient les spéculations sur la possibilité que la star de l'art contemporain ait pu être présente.