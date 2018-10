Tunisie: Plaisir et émulation

La cité de Carthage a vécu, une fois de plus, une matinée d'exception, dimanche 7 octobre à l'occasion du Run In Carthage.

3000 coureurs ont franchi la ligne de départ, c'est dire l'ambiance hors norme de cet événement. Le soleil et la brise saline de la méditerranée étaient de la partie comme pour ajouter au plaisir des coureurs plus de bonheur.

Venus d'horizons divers, les participants ont foulé, dans un double esprit de plaisir et d'émulation, le pavé d'endroits qui mêlent histoire et modernité. 16km de mise à l'épreuve sur un parcours ponctué de difficultés. Le tableau, composé de Carthage, l'Acropolium, La Maâlga, Sidi Bou Saïd, La Marsa, a fait de la course une véritable échappée belle au détour d'autant de sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce qui ne va pas sans promouvoir le tourisme sportif en Tunisie.

Tel est, du reste, le ferment qui anime l'Association Mégara pour la Jeunesse, présidée par Riadh Ben Zazia, ainsi que la Mairie de Carthage et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle : faire du running une tradition qui réunit la famille humaine dans l'un des berceaux de l'Histoire, à savoir la Cité de Didon.

Une foule en liesse toutes catégories confondues -- une trentaine de nationalités -- a pris part à une fête sportive et internationale. La participation exponentielle de coureurs et de runneuses en particulier est, de surcroît, la preuve d'une mutation socioculturelle des plus louables. Une fierté pour le tourisme sportif et une reconnaissance pour le comité d'organisation qui s'est, sans relâche, investi afin d'organiser une manifestation d'une telle envergure. Les dossards ont été épuisés dès la veille de la course, c'est dire l'affluence grandissante à ce genre de manifestation sportive et culturelle. Des rencontres et des retrouvailles, un plaisir renouvelé et des titres conservés. Atef Saâd garde jalousement sa place de vainqueur. Quant aux autres, la victoire c'est d'y avoir participé.

Hommes

Atef Saâd 52.02

Tarek Hachani 54.01

Khalil soltani 54.02

Mohamed Guebli 56.42

Makram Saâdi 56.46

Femmes

Nadal Omri 1h08.27

Nouha Khemissi 1h08.34

Maroua Nasri 1h10.19

Emna Gamoun 1h12.44

Mouna Kortas 1h14.29

Ajouté le : 09-10-2018