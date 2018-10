Tunisie: Les mille fauteuils de trop !

Une hiérarchie débordante...

Selon M. Mohamed Jarraya, universitaire et expert économique, toute institution a droit à l'acquisition de nouveau mobilier, et ce, soit dans le cadre du renouvellement de ses moyens de travail soit dans le cadre de l'extension de son activité et ce qui en suit comme développement de l'espace du travail. Or, «si la BCT compte renouveler ses fauteuils de directeur, cela suppose qu'elle emploie mille directeurs, ce qui est un nombre exubérant ! Même les plus grandes institutions bancaires mondiales n'en comptent pas autant !», fait remarquer M. Jarraya. Il poursuit : «Quelle est l'utilité réelle et l'apport productif de mille directeurs ? Ce nombre trahit systématiquement un problème de performance. D'autant plus que cela suppose qu'il y ait mille directeurs bénéficiant d'avantages qui alourdissent les charges de l'institution, dont les voitures administratives, les bons d'essence etc. Or, la BCT devrait donner l'exemple en matière d'efficacité et de bonne gouvernance».

L'expert économique analyse la deuxième hypothèse justifiant cet appel d'offres soit les exigences d'une éventuelle extension. Là aussi, il y a lieu de s'exclamer... « Est-il question, du moins dans le contexte actuel, d'élargir le champ de la BCT ? J'en doute fort surtout que les trois banques nationales peinent à réussir leurs missions. Opter pour l'extension de la BCT pèserait lourdement sur le système bancaire tunisien », juge-t-il. Pour lui, cet appel d'offres ne tient pas, si ce n'est que pour boucler les comptes annuels et dépenser de l'argent de trop. «Même cette éventualité dénote d'un non-sens car, explique-t-il, autant dépenser l'argent destiné aux fauteuils de directeur pour compenser les dégâts constatés à Nabeul, réaménager les écoles dans les zones défavorisées et créer des projets en faveur de la jeunesse».