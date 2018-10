Tunisie: Les largesses de la BCT

De ce fait, la BCT, qui a un rôle de conseiller financier du gouvernement, se comporte, comme un instrument qui ratisse large pour le compte des banques et autres sociétés de recouvrement, faisant fi des politiques sociales et des démarches inclusives de ce dernier.

Mais notre propos n'est pas là. En effet, la Banque centrale qui s'enorgueillit de ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2017, qui font ressortir une hausse de 74% du résultat net, pour se situer à 385,9 millions de dinars, contre 221,7 millions de dinars une année auparavant, étouffe les citoyens par ses politiques monétaires et se permet des largesses.

En voulant acquérir mille fauteuils de direction, l'on est en droit de se poser certaines interrogations. D'abord, l'effectif de la Banque Centrale de Tunisie est de 885 agents en activité. De ce fait, à supposer que ce besoin est bien réel et qu'il n'y ait plus un seul fauteuil en état dans l'institution, y compris celui du gouverneur, l'on se demande pourquoi ce surplus de 115 fauteuils ?

Il est également étonnant de constater que les promotions au titre de 2017 ont atteint un taux de 71,2% et que la rémunération moyenne des agents a progressé en 2017 de 8,52% par rapport à 2016, et ce, outre l'application des mesures salariales au niveau du secteur bancaire.

Malgré les pressions pesant sur les équilibres financiers de son Fonds Social, l'année 2017 a été marquée par une hausse notable (+22%) au niveau des déblocages des crédits sociaux, passant de 9.099.113 dinars en 2016 à 11.100.854 dinars en 2017, en raison d'une nouvelle réglementation plus favorable régissant les crédits sociaux au sein de la BCT.

Depuis 2012, la BCT a aussi décidé de relever les plafonds des prêts accordés à ses agents pour achat de voitures neuves et d'occasion, de relever l'âge limite de remboursement des prêts logements et voitures de, respectivement, 60 et 62 ans à 65 ans. Elle permet aussi aux conjoints de bénéficier chacun de 100% du plafond des prêts lorsque l'un d'eux acquiert une voiture pour son propre compte et d'instituer une nouvelle catégorie de prêt au personnel appelée «Prêt Spécial», et ce, à côté des prêts logements, voitures, divers et aménagement.

Si l'on prend en compte le nombre de prêts accordés aux employés de la BCT en 2012 et qui s'élève à 930 prêts, on constate que tous les agents de la banque ont bénéficié de prêts à des taux préférentiels et que près de 45 de ces bénéficiaires, sont aujourd'hui soit à la retraite, soit en détachement ou sont en congé de longue durée, puisque l'effectif de la BCT, se situe à 885 agents.

Il est à signaler aussi, que depuis 2012, la BCT prend à sa charge les frais entiers du pèlerinage à la Mecque de trois agents. C'est qu'à la Banque centrale, l'argent coule à flots !