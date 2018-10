Tunisie: L'école primaire Ibn-Khaldoun se dote d'une bibliothèque

Pilotée par la commission de l'art, de la culture et de l'éducation de la municipalité de Hammamet, en partenariat avec le Centre culturel Néapolis de Nabeul et l'Association d'amitié et d'action sociale, cette action s'inscrit sous le chapiteau du programme «Hammamet lit».

«Cette inauguration sera la première d'une série de bibliothèques et de coins de lecture prévus par le programme "Hammamet lit" ficelé par notre commission.

On a commencé par l'école primaire Ibn-Khaldoun de Bir Bouragba, car dans cette dernière, il y avait une salle vacante. Avec l'aide de quelques sponsors et le soutien de la société civile, ainsi que de plusieurs parents, pendant deux mois, nous sommes parvenus à aménager cette bibliothèque en l'équipant de tables de lecture et de livres. Les élèves, ainsi que les enseignants ont contribué, activement, dans la décoration des murs», souligne Mme Randa Nabouli, présidente de la commission de l'art, de la culture et de l'éducation au sein du nouveau conseil municipal de Hammamet. «Je vous raconte une petite anecdote : certains élèves ont contribué par leurs livres reçus comme "prix" en fin de l'année scolaire», ajoute-t-elle. Du côté de la société civile, le président de l'Association d'amitié et d'action sociale (Aaas), M. Habib Bellamine, a réitéré son soutien à ce genre d'initiatives.

«En tant qu'enseignant de français à la retraite et au nom de tous les membres de notre association, je ne peux que soutenir ce genre d'actions qui touchent les zones rurales de notre région et des faubourgs de nos grandes cités», fait-il savoir. Il conclut : «Comme le disait si bien Montesquieu, "Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie"».

Voilà une excellente initiative à saluer !