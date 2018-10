Madagascar: Un début de campagne sans tambour ni trompette

Le candidat n°13 a voulu montrer qu'il a conquis le cœur des électeurs de la ville. Sa venue à Antsiranana a été réglée comme sur du papier à musique. C'est une arrivée en vedette qui a été organisée avec un cortège haut en couleur. Roland Ratsiraka a également été sur place et n'a pas voulu être en reste. Il a voulu tenir la dragée haute à son concurrent. Lui aussi a attiré beaucoup de monde. On ne sait pas qui a été le vainqueur de ce duel à distance, mais chacun peut se targuer d'avoir fait le plein de sympathisants. La campagne électorale ne fait que commencer. On va voir quelle tournure elle va prendre. Ces trente jours vont être longs, très longs et il va falloir essayer d'entretenir l'intérêt des citoyens.

