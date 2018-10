Madagascar: Tourisme - Les réservations en ligne en hausse

La destination Madagascar intéresse de plus en plus les touristes internationaux.

De plus en plus de touristes français veulent organiser eux-mêmes leurs voyages en effectuant des réserves en ligne.

Une tendance à la hausse des réservations en ligne, une grande affluence des visiteurs. C'est ce qu'on a observé lors des deux premiers jours de la participation de Madagascar au salon « Destinations Nature » qui a été combiné avec le salon Mondial du Tourisme aux portes des Versailles à Paris. « Nous avons choisi les Destinations Nature du fait que cela constitue la particularité de la Grande Ile. Les principaux produits lancés en promotion lors de cet événement portent sur les thématiques de découverte de la nature et de la biodiversité par le biais des randonnées », a expliqué Vola Raveloson, le directeur exécutif de l'ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar). Par contre, « une tendance à la hausse des réservations en ligne est observée depuis ces derniers temps. C'est pourquoi, nous n'avons pas du tout négligé l'importance de ces marchés pour le grand public », a-t-elle poursuivi.

Economie de 200 Euros. D'après les études réalisées par FDSL dans le monde, les réservations en ligne des touristes qui veulent séjourner pendant 14 à 21 jours à Madagascar ont augmenté en ce moment de l'ordre de 29% chez les agences de voyages françaises par rapport à la même période de 2014. C'est ce qu'on a appris lors de la conférence pour les agences de voyages organisée dans le cadre ce salon d'envergure internationale. «On espère que ce niveau se maintient sur un glissement annuel tout en ciblant les touristes individuels sur le marché grand public », a-t-elle enchaîné. Et lui de rajouter que les clients, surtout les touristes français essaient d'économiser à peu près 200 Euros par personne pour leurs budgets de vacances en se passant des Tours Opérateurs. « Ils achètent directement leurs billets et font des réservations en ligne pour leurs hébergements tout en contactant directement des guides ou des chauffeurs. On est ainsi obligé de s'y adapter », a soulevé Vola Raveloson. 1 500 visiteurs. Notons que cinq Offices Régionaux du Tourisme ont participé à ce salon « Destinations Nature ». Il s'agit des Offices Régionaux du Tourisme d'Analamanga, d'Alaotra Mangoro, de Fianarantsoa, de Toliara et de Diégo.

Bonne réputation. Bon nombre de visiteurs français s'intéressent à la destination en visitant le stand de Madagascar pour s'informer. L'ONTM a distribué 750 à 800 brochures en une journée tandis que l'ORT de Toliara a pu enregistrer plus de 1 500 visiteurs par jour en moyenne. « J'aimerai bien revenir à Madagascar car le paysage y change beaucoup. Je raffole de la cuisine malgache. La gentillesse de la population m'impressionne également. Je me suis baladée toute seule à Nosy-Be. Mais tout s'est bien passé pendant mes vacances », a témoigné Gonzalez, une touriste français. Quant à un couple de touristes, ils demandent des informations pour pouvoir voyager vers l'axe Sud de Madagascar. « Je veux découvrir d'autres destinations car je suis déjà allé à Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga et Toamasina », a raconté M. Durant. Mais il n'y a pas que les touristes individuels, même les professionnels, comme l'agence de voyages Guidae, se sont renseignés auprès du stand de Madagascar. « Madagascar a de bonne réputation pour nos clients. Il y a beaucoup de demandes », a évoqué Eléonore Dargreaux, directrice de cette agence de voyages. En bref, les participants malgaches à ce salon ont conclu que leur bilan a été positif.