Madagascar: « Paositra Malagasy » - Cap vers le commerce électronique et les services financiers

Les services postaux restent très prisés à Mahajanga.

La Journée Mondiale de la Poste est célébrée ce jour à Mahajanga. Des expositions philatéliques, des « road-shows » pour la promotion des offres de la « Paositra Malagasy », ainsi que des animations diverses sont organisés durant toute la semaine.

Les habitants de la Cité des fleurs sont stupéfaits du développement de la « Paositra Malagasy », en phase avec l'évolution actuelle des technologies de l'information et de la communication. Hier, une forte délégation de l'établissement, conduite par son directeur général, Augustin Rakotomalala, a tenu une campagne d'information et de promotion de produits, dans la ville de Mahajanga. « Comme à l'accoutumée, tous les employés de la Paositra Malagasy, à travers toutes les régions de Madagascar, se lancent dans cette activité à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Poste. Pour cette fois, nous avons choisi Mahajanga pour les cérémonies de célébration, car des dizaines de milliers de jeunes issus des 22 régions du pays se réunissent ici, dans le cadre du JMJ », a indiqué le DG Augustin Rakotomalala.

Durant les animations d'hier, bon nombre de personnes ont témoigné de l'adéquation des offres de la « Paositra Malagasy », avec leurs attentes. « Au départ, nous avons pensé que les services de la poste seraient désuets à cause de l'évolution des nouvelles technologies Mais je me suis rendu compte qu'au contraire, ces technologies ont permis à la Paositra Malagasy d'améliorer ses services. Personnellement, j'utilise surtout le service épargne, le transfert d'argent et le service express d'envoi de colis et les tarifs appliqués figurent parmi les grands avantages de la Paositra Malagasy sur le marché local », a affirmé un micro-entrepreneur opérant dans la filière santé et bien-être, à Mahajanga-Be.

Accès universel. En effet, la « Paositra Malagasy » mise beaucoup sur les technologies numériques pour améliorer ses services. « Comme tous les autres établissements postaux à travers le monde, nous voulons nous démarquer par la fiabilité, la sécurité et l'accessibilité de nos services. Les services de la Paositra Malagasy sont considérés comme des services publics qui doivent être accessibles à toute la population 'malagasy', jusque dans les zones les plus reculées. C'est pour cela que nous sommes la deuxième entité la plus présente à Madagascar, avec nos 250 agences et nos 2000 employés répartis dans la GrandeIle », a souligné Rakotoarivelo Ami, DG adjoint de la « Paositra Malagasy ».

A noter qu'outre les services innovants lancés par cet établissement, le service de courrier physique reste encore très utilisé dans les régions, si l'on ne cite que le cas de Mahajanga. D'après les explications, les messages numériques peuvent très bien accélérer le processus de communication, mais la finalité converge toujours vers la distribution physique. D'ailleurs, l'équipe de la « Paositra Malagasy » a annoncé des objectifs liés au développement du commerce électronique, comme l'établissement dispose déjà des solutions de transfert d'argent au niveau national avec EMV et au niveau international avec le réseau mondial « PosTransfer ».