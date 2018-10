Les filets sociaux de base constituent de véritables aides à la population vulnérable du pays.

La Grande Île avance dans la mise en œuvre de la feuille de route, tracée après l'adoption de la déclaration d'Addis-Abeba par les 54 pays signataires.

« Les gouvernements qui se sont succédé ont fait de leur mieux pour mener à bien la réalisation de la feuille de route relative à la déclaration d'Addis-Abeba sur les dividendes démographiques. Et c'est une bonne chose pour le pays et les Malgaches. » Ce sont là les propos de la ministre de la Population Irma Naharimamy, lors d'une conférence de presse organisée dans son bureau à Ambohijatovo hier. Une occasion pour la ministre de faire un rapport détaillé sur sa récente mission effectuée à Accra, et qui portait sur « le suivi des réalisations de la feuille de route afférente à la déclaration par les pays signataires ». En effet, « les efforts menés par Madagascar dans la mise en œuvre de la feuille de route sont palpables et encourageants ». Efforts qui se manifesteraient par la « mise en œuvre de la stratégie nationale de la croissance inclusive, la mise en place - et l'amélioration - du système de protection sociale par le biais des filets sociaux de base comme le Fiavota Ajaja, ou encore la mise en place d'une loi portant limite de l'âge minimale légal du mariage ». La mise en place de la plateforme nationale et des plateformes régionales de lutte contre la violence basée sur le genre figure également parmi les réalisations phares de la Grande Île.

64. La ministre de la Population a également saisi l'occasion pour rappeler un fait majeur - qui pour le moment constitue plus une charge qu'un atout - pour le pays, celui de la jeunesse de la population malgache. « 64% de la population malgache est jeune et âgée de moins de 25 ans» a noté Irma Naharimamy. Avant de souligner « l'importance de consacrer tous les efforts et toute l'attention du gouvernement, ainsi que des organisations de la société civile, dans le développement de cette frange de la population malgache. » C'est dans cette optique que le ministère de la Population ambitionne de mettre en place un projet de lutte pour l'amélioration de la santé reproductive des jeunes. Projet qui « sera initié entre 2018 et 2020 », selon les dires de la ministre de la Population. La mise en place du système de protection sociale pour les couches les plus défavorables est, certes, une avancée majeure dans la réalisation de la déclaration d'Addis-Abeba sur les dividendes démographiques. Reste à savoir si les efforts vont continuer... dans le bon sens.