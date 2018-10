Madagascar: Diégo - « Duel » RIR-IEM

Roland Ratsiraka face à une foule en liesse à Diégo.

Sans artistes de renom, Roland Iarovana Ratsiraka (RIR) a fait le plein à Diégo, la foule en liesse a scandé son nom et applaudi avec ferveur toutes les phrases de son discours, séparées par une animation propre à son programme éponyme RIR (Résultats et Impacts Rapides pour Madagascar) durant son intervention. Au menu, le délestage qui continue et les ruptures d'eau courante, l'annulation des vols directs sur la Réunion et enfin les routes Ambilobe-Vohémar et Ambanja-Diégo. RIR ne comprend pas pourquoi les deux routes initialement prévues et déjà signées par l'Union européenne seront finalement faites par les Chinois. « Voilà les raisons du retard, chaque fois,en changeant d'interlocuteur on retarde les dossiers », disait RIR. Pour rappel, durant le mandat de RIR en tant que ministre des Travaux Publics (TP), ce dernier a réalisé les ponts de Betsiboka et Kamoro. A cet effet, il a eu les félicitations de la Banque mondiale durant le discours inaugural alors qu'il n'était plus aux TP. En outre, les partisans du candidat n°33 pensent qu'il y aurait un « duel » entre le projet de société de Roland Ratsiraka et celui de Andry Rajoelina.

Projet. Le candidat n°33 de constater également que le tourisme à Diégo va « mourir » et les jeunes seront toujours sans emploi si les délestages et coupures d'eau continuent. Il estime ainsi que l'aéroport, l'école Hôtelière et les usines de zone franche sont les projets urgents à réaliser afin de réduire le chômage et l'insécurité. Heureusement, l'arrrivée des paquebots augmenteront le nombre des visiteurs. Un projet que RIR tient à cœur, car il en a fait une vraie politique pour le développement du tourisme de croisière. Cela ramène des devises à l'État malgache et à la région.

Investir beaucoup. Notons que RIR avait conquis les régions de Diana et Sava lors du dernier scrutin. Voilà pourquoi Roland Ratsiraka a commencé son ouverture de campagne à Ambilobe. Il n'a pas manqué à cette occasion d'encourager la population et l'inciter à voter. Cette localité a aussi répondu présent pour accueillir le RIR qui, faut-il le rappeler, est basé sur trois piliers essentiels que sont l'agriculture avec un grand A, le tourisme, l'Etat de droit et la bonne gouvernance. C'est avec ces trois piliers que l'on pourra doubler les recettes et investir beaucoup plus dans l'éducation, la santé et les infrastructures. C'est la particularité du RIR ou « Résultats et Impacts Rapides pour Madagascar ». Un vrai boom économique tant rêvé et tellement attendu.