Madagascar: Maevatanàna - Mise en place d'un Bureau d'Administration Minière

Le ministère des Mines et du Pétrole continue de mettre en place un Bureau d'Administration Minière (BAM) au niveau des zones à forte potentialité minière en vue d'améliorer la gouvernance de proximité.

Ainsi, après les communes d'Andohanilakaka et de Sakaraha dans la région d'Ihorombe, Maevatanàna dans la région de Betsiboka dispose également d'une telle structure. En outre, l'antenne régionale de l'Agence Nationale de la filière Or et le bureau de la Police des Mines y ont été également inaugurées. Force est de reconnaître que le tiers de la production aurifère de Madagascar provient de cette région, qui plus est, est réputée pour sa production de gemmes.

Retombées économiques. « La mise en place de ces infrastructures vise à accompagner tous les acteurs opérant dans le secteur minier dans le développement de leurs activités à travers un service de proximité, et non pas à instaurer des mesures de répression à leur encontre », a rassuré le Chef d'Etat, Rivo Rakotovao, lors de leur inauguration la semaine dernière. On peut citer, entre autres, la formalisation et la professionnalisation de ces acteurs, en particulier les petits exploitants miniers. Cela permettra ensuite à la population locale de profiter des retombées économiques positives des exploitations minières, comme que la perception des ristournes et des redevances dans sa circonscription. Plus précisément, le BAM est chargé de collecter les recettes minières, tels que le droit de collecte, les ristournes et redevances ; ainsi que d'encadrer et de former les opérateurs miniers afin d'améliorer leurs capacités. La formalisation des métiers des petits exploitants et des artisans miniers n'est pas en reste.

Onze infrastructures. En dehors des infrastructures destinées au développement du secteur minier et aurifère, d'autres infrastructures servant à contribuer au développement économique régional ont été mises en place dans la région de Betsiboka. On peut citer, entre autres, la deuxième ferme solaire photovoltaïque la plus importante à Madagascar, qui alimentera toute l'agglomération de Maevatanàna ; une autre centrale solaire pour l'électrification de la commune rurale d'Ambalanjanakomby ; le pont de Manambatromby ; et le centre d'insémination des ovins. En tout, onze infrastructures ont été inaugurées dans le cadre de cet événement par le président p.i. Rivo Rakotovao, qui a été accompagné par quelques membres du gouvernement, et ce, en présence des autorités locales.