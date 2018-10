Madagascar: Peinture - Rétrospective sur les œuvres de Léon Fulgence

Chez les amateurs du 3e art, le nom de Léon Fulgence est on ne peut plus familier. A travers son exposition au « Tamboho Boutik Hôtel » à Ambodivona, l'artiste peintre offre une fois de plus une rétrospective de ses œuvres précédentes.

Vendredi, les habitués du « Tamboho Boutik Hôtel » à Ambodivona ont redécouvert l'artiste peintre aux mille et une facettes. Pour la énième fois, Léon Fulgence présente ses toiles aux multiples couleurs. Une bonne trentaine de ces œuvres trônent dans la salle, 35 pour être plus exact. Partout sur les murs, bien plus que des décorations, et comme une évidence, ces tableaux sont alors en phase de devenir un « must » pour égayer la salle et les escaliers. Présentées par série de trois ou quatre, les habitués des lieux se sont laissé tenter par ces toiles.

Portraitiste, Léon Fulgence s'arme de couteau pour peindre sur la toile. Il est surtout attiré par tout ce qui bouge après les poses statiques de ses personnages. Selon l'artiste, en bougeant, tout donne un aspect de « flou artistique », c'est un élan qui emmène vers l'abstrait. Le peintre remet la main sur ce qu'il a toujours apprécié. Les scènes de vie quotidienne, les enfants souriants, le marchand de fruits... toutes ces petites choses banales pour certains mais sur lesquelles l'œil d'artiste porte tout son intérêt. Comme chez les jeunes artistes peintres du moment, l'explosion de couleurs se ressent à travers ses œuvres. Comme Madagascar est un pays très coloré, faut-il vraiment être insensible pour ne pas sortir toutes les gammes de couleurs qui vibrent partout où l'on va.

De renommée internationale, l'artiste fait partie de ceux dont les œuvres sont disponibles sur le marché de l'art autant à Madagascar qu'ailleurs. Si on ne le voit que rarement exposer dans la Grande Île, Léon Fulgence est bien connu à l'étranger. Le tout est à découvrir au « Tamboho Boutik Hôtel » jusqu'au 24 novembre. Un véritable petit trésor qui mérite le détour.