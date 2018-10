Madagascar: Madajazzcar - Cinq groupes pour la finale « Tremplin Madajazzcar »

Ils seront cinq groupes en lice pour ravir le trophée de révélation « jazzique » cette année. « Higher », « Quatrix », « In-tello », « Or'pai »r et « The Thunde's Band » s'aligneront donc sur scène. Ce moment est l'un des plus attendus par les mélomanes et les amateurs de jazz de la capitale. Il permet aussi d'avoir une petite idée de ce que sera la relève de cette musique d'ici à quelques années. Plusieurs pointures du jazz actuel sont sorties de ce moule. Le principe est assez simple, durant plus de deux heures les cinq formations vont interpréter des titres sous l'œil des jurys. Il n'y aura pas de vote public mais sûrement, l'applaudimètre aura tout de même un petit rôle à jouer.

