Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Démarrage en fanfare d'une campagne prometteuse

Photo: Midi-Madagasikara

Roland Ratsiraka face à une foule en liesse à Diégo.

Pour son premier jour de l'ouverture officielle de la campagne électorale, Hery Rajaonarimampianina a choisi Antanikatsaka Itaosy.

Pour le premier jour de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat n°12 a choisi Antanikatsaka Itaosy. Hery Rajaonarimampianina a débarqué sur les lieux hier à 10h30, où une foule immense l'a attendu. Un début bien prometteur.

Des personnes de toutes les couches sociales sont venues pour voir ou assister (c'est selon) au meeting de l'ancien Président. Ce dernier n'a pas manqué notamment de remercier l'assistance pour son dévouement.

Caravane. La journée a commencé par une grande caravane qui a pris le départ, en trombe, devant le quartier général du candidat à Andraharo, ramassant au passage tous ceux qui tenaient à rejoindre les rangs de ce groupe des plus enthousiastes, et visiblement très déterminé et optimiste en l'avenir. La caravane était constituée de plusieurs dizaines de véhicules, automobiles et deux-roues, arborant fièrement l'effigie du candidat n°12 avec, à leur bord, des jeunes en particulier et des moins jeunes, tous vêtus des couleurs du candidat. Le cortège, précédé de lourds véhicules avec sonorisation, et après avoir sillonné les grandes artères de la ville, s'est dirigé vers le stade d'Antanikatsaka Itaosy où attendait impatiemment, depuis les premières heures de la journée, une foule immense, issue des quatre coins de tout le pays.

Projets de société. Le candidat Hery Rajaonarimampianina et son épouse sont arrivés sur place à 10h30, sous les ovations de la foule en délire, avec aux premiers rangs, des « ampanjaka » originaires de toutes les régions du pays ; des élus dont des sénateurs, des députés et des maires issus de nombreux districts, tous persuadés de la pertinence des projets de société - notamment de la Vision Fisandratana 2030 du candidat n°12 - et convaincus de son aboutissement au développement concret de Madagascar, dans tous les domaines. Dans son allocution, le candidat Hery Rajaonarimampianina a mis en relief la confiance totale de nos bailleurs de fonds nationaux et internationaux à l'égard des efforts diligentés depuis ces dernières années par les autorités du pays.

Le candidat n°12 face à une foule immense.

Innombrables réalisations. Il a d'ailleurs rappelé les innombrables réalisations du dernier régime, placé sous sa propre présidence, en soulignant que celles-ci seront perpétuées pour le bien-être du peuple malgache. En s'adressant à la foule, le candidat n°12 a scandé ces propos encourageants : « Peuple vous remportez la victoire et ensemble, je suis convaincu que nous remporterons la victoire! » Des propos éloquents d'un homme déterminé à suivre sa destinée qui est de sortir son du marasme et de l'amener à vivre une expérience nouvelle avec de nouvelles conditions de vie améliorées, forgées sur sa Vision Fisandratana 2030.