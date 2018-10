Maroc: Habib El Malki - Les responsables polonais vouent respect et considération à S.M le Roi et au Maroc

Il a observé, à ce sujet, que le Maroc, de par son expérience, est considéré comme un pays «leader» dans ce domaine grâce à sa stratégie consistant à intégrer d'une manière progressive le plus grand nombre de migrants subsahariens sur la base d'un certain nombre de critères.

Habib El Malki a précisé avoir réaffirmé au chef de la diplomatie polonaise le caractère artificiel de ce conflit et la responsabilité pleine et entière de l'Algérie dans l'émergence de ce différend et sa poursuite. «Nous avons senti, étant donné la qualité de nos rapports et de la coordination qui existe entre nous au niveau multilatéral, que la Pologne cerne bien le problème et devra encore jouer un rôle positif dans cette question», a-t-il ajouté.

«Les Polonais estiment que le Maroc est une référence et un modèle eu égard à l'histoire de leur pays qui a fait preuve de résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir finalement recouvrer l'indépendance et la liberté», a-t-il souligné.

Partant des défis auxquels font face les pays du Sud de la Méditerranée, pour ne citer que cette zone, la stabilité et la sécurité de tout Etat sont considérées, comme partout dans le monde, comme les fondamentaux de toute stratégie de développement et de toute œuvre de consolidation de la démocratie, a-t-il observé.

