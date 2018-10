Maroc: Insolite - Naron, la ville qui voulait perdre 100.000 kilos

Le docteur Djurdjica Cecez estime pourtant qu'il est possible de faire davantage pour améliorer les soins dans les maternités, notamment en augmentant le personnel hospitalier et en améliorant son éducation, mais aussi celle des futures mamans.

Mais les défenseurs de l'allaitement font face au gigantesque marché des aliments pour nourrissons, estimé à des dizaines de milliards d'euros par an et dominé par de puissantes entreprises américaines.

Car c'est justement immédiatement après la naissance que le lait maternel est riche en nutriments et anticorps, qui protègent le nourrisson des infections et augmentent ses chances de survie.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef -- qui ont marqué du 1er au 7 août la Semaine mondiale de l'allaitement maternel -- encouragent l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie du nourrisson, à commencer par la première heure après la naissance.

Capable de stimuler la plasticité du cerveau en activant la production de dopamine, la musique, quel que soit son genre, aurait ainsi le pouvoir de contribuer à la restauration des neurones et améliorerait la fonction de ceux-ci en facilitant la circulation des informations. Par cette activité neuronale, nous serions ainsi amenés à renforcer notre communication et la création de liens avec les autres.

Selon des scientifiques, la musique est avant tout une activité sociale qui permet de communiquer avec autrui et de véhiculer des émotions. D'après une récente étude, celle-ci agirait sur le cerveau, à l'instar de la nourriture ou encore des sports extrêmes, et stimulerait les zones cérébrales dites "de la récompense" en favorisant l'expression des sentiments.

Renommée pour ses plats gastronomiques et souvent pantagruéliques, la Galice est la région d'Espagne ayant le plus fort taux de personnes en surpoids, selon une étude de la Société espagnole de cardiologie.

"Dans une Espagne où on dit que tout se mange dans le cochon, du bout de la queue au bout du nez, les premiers aliments que j'ai éliminés de mon alimentation sont les tripes, la poitrine de porc et la charcuterie...", énumère, comme à regret, Conrado Vilela Villamar, 65 ans, ancien conducteur de grues et l'un des marcheurs quotidiens à Naron.

Il est l'un des principaux initiateurs d'un programme de santé publique lancé en janvier dans sa petite ville de Galice (nord-ouest), et est d'autant plus impliqué dans la prévention des maladies cardio-vasculaires qu'il a lui-même failli mourir d'un infarctus à 45 ans.

