communiqué de presse

« Lotonomi, reyonnman Rodrig dan Répiblik Maurice », tel est le thème des célébrations marquant les 16 ans de l'autonomie de Rodrigues. Cette célébration aura comme invité d'honneur le Ministre Mentor, Ministre de la Défense et de Rodrigues, Sir Anerood Jugnauth, qui sera en visite à Rodrigues du 11 au 14 octobre 2018.

Le calendrier d'activités dans le cadre des célébrations a été présenté la semaine dernière par le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et la Commissaire des Arts et de la Culture, Mme Rose de Lima Edouard-Ravina, lors d'une conférence de presse au Centre Culturel et des Loisirs à Mon Plaisir.

Le Chef Commissaire a soutenu que Rodrigues est un exemple dans la République de Maurice, dans l'Océan Indien et dans le monde à divers niveaux. Il considère que cette célébration est l'occasion pour le peuple de Rodrigues de réfléchir sur son engagement dans le développement de l'île autonome et dans la République. 'L'île Rodrigues est à construire. Nous continuons de montrer notre capacité dans la vie social, économique, culturel et au niveau du développement de l'île', a-t-il ajouté.

Le 16ème anniversaire de l'autonomie sera célébré dans les établissements scolaires le 11 octobre prochain. Le message du Chef Commissaire de Rodrigues sera lu aux étudiants par des Guest of Honour.

Programme

Le 12 octobre, une cérémonie de dépôt de gerbes se tiendra à Malabar, au Monument de l'Autonomie, en présence de Sir Anerood Jugnauth. La cérémonie officielle aura lieu à Grande Montagne dans l'après-midi afin de permettre aux parents, enfants et jeunes d'y assister.

La Médaille de Reconnaissance et le titre de Citoyenneté d'Honneur seront remis aux Rodriguais qui ont marqué le développement du pays. Le Rotary Club procèdera ensuite au dévoilement d'un réveil à la gare routière de Port Mathurin. Un buste de feu Antoinette Prudence sera dévoilé le mercredi 10 octobre dans l'enceinte du bâtiment du Centre des Ressources Humaines à Malabar. Le 14 octobre prochain fera place aux Jeux Inter villages. La finale de la Coupe de l'Autonomie de Volley Ball sera disputée au complexe sportif de Nassola le 20 octobre.

Lors de sa visite, Sir Anerood Jugnauth effectuera une visite au Rehabilitation Youth Centre à Baie aux Huîtres le 13 octobre. Il aura une rencontre avec le Conseil Exécutif à La Résidence le même jour. Un peu plus tard, il assistera à l'inauguration du nouveau Centre Communautaire et terrain de jeux à Palissade Ternel.