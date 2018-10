Ile Maurice: Journée mondiale de la santé mentale 2018 - Un calendrier d'activités pour sensibiliser la population

communiqué de presse

Sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et faire la lumière sur les différents soins de santé primaires prodigués aux personnes atteintes de troubles mentaux, et sur le travail des professionnels de la santé : tels sont les objectifs des activités qui seront organisées le 10 octobre 2018 par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie, en marge de la Journée mondiale de la santé mentale.

Une exposition des travaux créatifs réalisés par des patients de l'Occupational Therapy Unit et du Welfare Department est prévue, ainsi qu'un programme culturel qui sera exécuté par le personnel et des patients du Brown Sequard Mental Health Care Centre (BSMHCC). Par ailleurs, des programmes de sensibilisation sur le thème de la journée et les problèmes psychologiques connexes seront également organisés.

Plein feux sur les jeunes et la santé mentale

La campagne de sensibilisation relative à la Journée mondiale de la santé mentale 2018 s'articulera autour du thème : 'Les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution'. L'objectif est d'attirer l'attention sur le fait que la moitié de tous les troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans, mais que dans la plupart des cas ils passent inaperçus et ne sont pas traités.

En ce qui concerne la charge de morbidité chez les adolescents, la dépression occupe la troisième place. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15 à 29 ans. L'usage nocif de l'alcool et de substances illicites chez les adolescents est un grave problème dans de nombreux pays et peut conduire à des comportements à risque tels que les rapports sexuels non protégés ou la conduite dangereuse. Les troubles de l'alimentation sont aussi un sujet de préoccupation.

La campagne mettra l'emphase sur le fait que la prévention commence par la prise de conscience et la compréhension des premiers signes d'alerte et symptômes des troubles mentaux. Les parents et les enseignants peuvent contribuer au développement d'aptitudes chez les enfants et les adolescents qui leur permettront de faire face aux difficultés quotidiennes à la maison et à l'école. Un soutien psychologique peut aussi être apporté dans les écoles ou d'autres lieux de la vie sociale et une formation des agents de santé, pour leur permettre de déceler et de prendre en charge les troubles de la santé mentale, peut être mise en place, améliorée et élargie.

La situation à Maurice

Les chiffres du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie indiquent qu'en 2017, 88 106 personnes avaient reçu des soins au BSMHCC et aux départements de psychiatrie dans les hôpitaux régionaux. En 2017, sur les 4 661 admissions au BSMHCC, 31% concernaient des patients présentant des troubles liés à l'alcoolisme, 24% à la schizophrénie, et 12% à l'utilisation des substances psychoactives. Selon l'étude sur les maladies non-transmissibles menée en 2015, la prévalence des symptômes de dépression chez les adultes est estimée à 17%, dont 13% chez les hommes et 20% chez les femmes.

Environ 625 infirmiers, médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et personnel paramédical sont affectés au BSMHCC pour encadrer ceux souffrant de troubles mentaux, neurologiques et comportementaux. Ce centre hospitalier est doté de 651 lits, 237 dans le nouvel hôpital et 414 dans l'ancien bâtiment. En 2017, 4 661 admissions y ont été enregistrées.

A noter que le nouveau centre de Brown Sequard est opérationnel depuis 2005. L'ancien hôpital fut ouvert en 1879.