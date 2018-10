Sénégal: Soham El Wardini, maire de Dakar - «Dakar sera prete à ... se sublimer»

Photo: flicker/presidencesenegal

Officialisation de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), #Dakar2022

«Nous vivons tous des émotions. Mais celle que je ressens, au moment où avec toute la délégation sénégalaise, nous nous apprêtons à amener les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, est particulière. Aussi, au nom des populations et des élus de Dakar et en mon nom propre, je tiens à exprimer nos sincères remerciements au Comité International Olympique qui, non seulement honore Dakar, notre pays le Sénégal et l'Afrique, mais également, nous offre une occasion exceptionnelle de célébrer avec les jeunes du monde entier les valeurs olympiques dans un événement qui rassemble et élève les peuples dans une humanité commune.

Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal pour l'intérêt qu'il a toujours porté à la candidature de Dakar. Cet intérêt soutenu s'est manifesté par son soutien constant et se manifeste aujourd'hui par sa présence à cette cérémonie. Une présence qui donne plus d'éclat au succès de notre candidature.

Mes remerciements s'adressent enfin, au Comité national olympique et sportif sénégalais et à son Président Mamadou Diagna Ndiaye, dont le patriotisme, le dynamisme et le professionnalisme ont permis à notre pays d'accueillir pour la première fois, un événement sportif de dimension planétaire comme les jeux olympiques.

Dans un monde trouble en proie à une crise globale, les valeurs olympiques fondées sur la tolérance et la paix sont plus que jamais actuelles. Ville ouverte à toutes les fraternités et symbole du vivre-ensemble, Dakar incarne ces valeurs olympiques et va saisir l'occasion de ces jeux pour les vulgariser et les diffuser auprès de la jeunesse qui représente notre présent, notre avenir et l'espoir d'un monde meilleur.

Ces jeux, c'est le Sénégal. Pour notre pays, ils représentent une formidable opportunité pour renforcer son attractivité économique, accroître le dynamisme de nos territoires et développer le sport partout. C'est pourquoi, je suis convaincue que l'Etat sera, une fois de plus, au cœur de l'organisation de ces jeux afin qu'avec la volonté et les efforts conjugués de tous, nous puissions relever ce défi.

Avec l'appui de l'Etat, des collectivités territoriales et du mouvement sportif, Dakar sera prête à puiser dans son riche patrimoine, dans sa tradition de terre d'accueil et dans sa capacité à se sublimer pour offrir au monde entier des jeux olympiques marqués du sceau de la diversité, du vivre ensemble et de la fraternité entre les peuples».