Maroc: Le Raja au dernier carré aux dépens du RCOZ

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône 2017-2018 après avoir battu le Rapide de Oued-Zem par un but à zéro, lors d'un match disputé devant quelque 5000 spectateurs.

Dès le coup d'envoi, les Rajaouis se portent à l'attaque, dominent le milieu du terrain, tout en s'appuyant sur les infiltrations de Mouhcine Yajour et Badr Banoun dans la surface de réparation. Par contre, l'équipe locale prône la tactique de la contre-attaque, jusqu'à la 22'. Suite à un coup franc bien botté par Mabidi, Banoun, tout seul, d'un superbe heading bat le portier Akid.

La réaction des hommes de l'entraîneur égyptien Tarik Mustafa a été timide et n'a pas inquiété la défense des visiteurs bien regroupée autour du gardien Znaiti. Les Verts monopolisent la balle et portent le danger dans le camp du RCOZ à maintes reprises sans pour autant concrétiser les occasions créées.

En seconde mi-temps, le match change de physionomie, les locaux exercent un pressing constant sur la défense des Rajaouis qui se replient en défense. Les attaquants du Rapide voulant égaliser à tout prix, campent dans la surface de réparation de l'adversaire, se créent des opportunités franches sans réussir à les concrétiser, notamment aux 58', 59' et 63' minutes. A la 64', l'arbitre arrête le match à cause de jets de projectiles par certains spectateurs. Six minutes plus tard, le calme revient et le jeu reprend. Les protégés de Carlos Garrido profitent des espaces laissés par l'adversaire et mènent des actions dangereuses, notamment lorsque Yajour s'infiltre du flanc gauche (77') et tire à bout pourtant, mais sa frappe heurte le poteau. Le RCOZ riposte par un tir foudroyant de Berabeh à la 85', mais Znaiti, bien placé renvoie la balle en corner.

Ainsi, le Raja s'est qualifié en demi-finale, sachant que le RCOZ n'a pas démérité.