Afrique: Préparation Sénégal/Soudan - Aliou Cissé démarre avec 9 joueurs

Les Lions ont démarré hier, lundi, leur préparation, en direction de la double confrontation qui oppose le Sénégal au Soudan ( 13 octobre à Dakar et 16 octobre à Khartoum), dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019.

Sur les 23 appelés, neuf joueurs ont effectué, sous la direction du sélectionneur Aliou Cissé, leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Léopold Senghor. Le reste du groupe est attendu pour les deux séances prévues ce mardi.

Neuf des 23 joueurs retenus par Aliou Cissé pour le match Sénégal- Soudan ont pris part hier, lundi, à la première séance d'entraînement des Lions, sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor qui va abriter samedi 13 octobre prochain cette rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can 2019.

Les Lions présents sont le gardien Edouard Mendy, Ibrahima Mbaye, Racine Coly, Cheikh Ndoye, Sidy Sarr, Cheikhou Kouyaté, Amath Diedhiou, Moussa Konaté et Mbaye Diagne.

En attendant le reste du groupe attendu ce mardi soir, les Lions ont eu droit à une légère séance de décrassage et de jeux de ballon. «Nous avons eu une légére séance de reprise axée sur les fondamentaux techniques.

La plupart des joueurs ont joué samedi et dimanche», indique Aliou Cissé

S'adressant ensuite à la presse, le seclectionneur des Lions s'est expliqué sur les différents changements intervenus au niveau de la sélection avec les premiers rappels dans le groupe des Lions des défenseurs Racine Coly et de Pape Djibril Diaw pour palier au forfait de Lamine Gassama.

«On a eu quelques soucis avec Lamine Gassama. On a eu la chance d'avoir un gaucher sur l'aile gauche. La venue de Racine Coly est justifiée et il fait de bonnes choses avec son club de Nice. Pour Pape Djibril Diaw, c'est parce que l'on a quelques soucis avec Kalidou Koulibaly et Salif Sané.

Djibril, c'est au cas où il manquerait quelqu'un derrière », a-t-il expliqué. Le coach des Lions dira aussi, que son équipe abordera le prochain match dans les mêmes dispositions que contre l'équipe de Madagascar qui l'a contraint, lors de la précédente journée, au partage de points.

«Il n'y a plus de petites équipes. On a pris un point contre Madagascar et dans des conditions difficiles. J'estime que l'on peut faire mieux. Le Soudan a perdu ses deux derniers matchs. Celui-ci est décisif pour eux.

C'est important pour nous de l'aborder dans de bonnes conditions. J'ai confiance aux joueurs qui ont assez de qualités, de talents pour pouvoir gagner ce match», dit-il, tout en précisant que la force de son équipe réside dans sa défense.

«Notre force a été notre assise défensive. Il faut continuer. Les 2 buts pris à Madagascar ou contre le Japon, on pouvait l'éviter. Il faudra revenir aux fondamentaux défensifs et nous devrons être plus forts et disciplinés», soutient-il.

Aliou Cisé a par ailleurs, déclaré qu'il n'a pas de doute sur la qualité de sa ligne d'attaque et notamment, sur Sadio Mané. «Je ne m'inquiète pas pour Sadio. On sait qu'il marque énormément et continuera à marquer. Il sera là, ce lundi.

J'epère que le but qu'on attend de lui, il le marquera. Devant on a des joueurs comme Mbaye Diagne qui sont là. Nous avons un Amath Diédhiou et ce sont des joueurs très performants», confie le coach des Lions qui appelle tous les supporters à venir en masse, ce 13 octobre à Léopold Senghor.