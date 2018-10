Angola: Un rapport économique estime le PIB à 166 dollars par habitant

"Pour rendre dynamique ce secteur pétrolier, il s'avère important de faire une étude approfondie de cette activité avec le développement technologique, épargner de plus en plus l'or noir et la remplacer par d'autres sources énergétiques renouvelables », a éclairci Alves da Rocha.

Pour Alves da Rocha, la prévision économique doit être faite en termes réels, et ce qui se vérifie actuellement est une réduction de la production pétrolière, et étant une source de recouvrement de recettes de l'Etat, cela constitue un signal négatif à l'économie nationale.

Luanda — La valeur du Produit Interne Brut (PIB) entre 2018 et 2022, un instrument qui mesure la distribution du rendement national, va enregistrer en moyenne une augmentation de USD 166/par an, une valeur insuffisante pour faire face à l'augmentation vertigineuse de la population, selon le rapport économique de l'Angola /2017 de l'Université Catholique publié lundi.

