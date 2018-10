Cote d'Ivoire: 5ème édition du Work'in Planet/Euphrasie Yao - « Croyez en vous, soyez enthousiaste et confiant »

La 5ème édition du work'in planet s'est déroulée, le vendredi 5 octobre 2018 dans un hôtel à cocody-Abidjan.

Euphrasie Yao, Conseillère du Président de la République et Coordonnatrice du programme COCOFCI, Marraine de cette Cérémonie a exhorté : « Croyez en vous, soyez enthousiaste et soyez confiant. Ayez un rêve, une vision et soyez en paix avec vous-même.

L'État est avec vous ». Jean Jacques Kanga, Directeur de Cabinet, Représentant le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Pascal Abinan, Président de cette cinquième édition a fait savoir : « L'organisation de cette 5édition de work'in planet est une opportunité que saisit le ministère de l'emploi et de la protection social pour réaffirmer l'engagement fort de l'État de Côte d'Ivoire en matière de promotion de l'emploi et de l'insertion socioprofessionnelle des demandeurs d'emploi .

J'exprime ma satisfaction de voir ici réunis des chefs d'entreprise, opérateurs économiques, demandeurs d'emplois, jeunes diplômés, salariés en quête de réorientation professionnelle qui constituent tous des partenaires indispensable au succès de nos actions communes en faveur de l'emploi » a-t-il ajouté.

Représentant Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Benson Raymond, Directeur de l'emploi des jeunes du district a dit : « Honneur à vous, madame Canon et votre dream team de work'in planet.

Le gouverneur m'a demandé de traduire à sa jeune sœur toute son admiration pour le travail colossal abattu à travers ce salon et toute sa reconnaissance pour le bonheur qu'elle procure à notre jeunesse en lui offrant de réelles opportunité d'emplois depuis 2015 ».

S'adressant aux jeunes, il a indiqué : « Qu'il me soit permis au nom du Gouverneur de vous exhorter à mettre tous les atouts de votre côté pour tirer le meilleur profil de cette chance qui vous est offerte chaque année par la Maison des chefs d'entreprise.

Je voudrais souhaiter que votre ADN soit parfaitement compatible avec le profil d'emploi que vous ambitionnez obtenir ici ». La Directrice générale de la Maison des chefs d'entreprise (MCE) Yolande Canon a indiqué : « Cette cinquième édition, a une vision et des ambitions engagées.

Notre vocation est d'apporter des alternatives et solutions à toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans le monde du travail, et le réintégrer ou évoluer dans leurs métiers. Nous attendons toujours plus du Work'in Planet et du bénéfice que chaque partie, visiteurs et exposants, puisse tirer d'un tel rendez-vous ».

Et de poursuivre : « Nous souhaitons offrir une véritable visibilité sur les débouchés des métiers d'avenir et leurs évolutions au sein du marché Ivoirien.

Nous avons souhaité cette année, pour le Work'in Planet, un salon virtuel. Nous espérons que tous nos efforts vous apporteront toutes les solutions que vous êtes venus chercher et que vous preniez plaisir à découvrir le Salon ».