Afrique: Ballon d'or 2018 - La succession de Cristiano Ronaldo est ouverte

Ces deux stars défendraient leur statut en s'appuyant sur les performances réalisées en club, après avoir passé à côté leur campagne de Russie. Le dernier n'a inscrit qu'un seul but en quatre matches. En plus, il n'a pas pu empêcher l'élimination de l'Albi céleste en huitième de finale par les Bleus. Le premier, en termes de prestation individuelle, a même fait mieux que lors de ses différentes campagnes. Ronaldo a inscrit quatre buts pendant la Coupe du monde mais sa sélection, le Portugal, n'est pas allée loin dans cette compétition (éliminée en huitième de finale par l'Uruguay). L'Egyptien Mohamed Salah (finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool) peut aussi saisir sa chance.

La régularité du Croate Luka Modric, le coéquipier de Raphaël Varane dans son club le Real Madrid, pourrait faire de lui le favori à la succession de Ronaldo. Malheureux finaliste en Russie, Modric a été logiquement désigné meilleur joueur de la Coupe du monde, meilleur joueur de l'Uefa et même meilleur joueur de la Fifa. Un avantage qui pourrait le placer devant le meilleur buteur de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo, et Lionel Messi meilleur buteur de la Liga.

Le Français a gagné tous les trophées majeurs. Il a soulevé avec le Real de Madrid la Ligue des champions avant d'enchaîner avec le sacre des Bleus en Russie. Ce n'est pas le seul point qui peut faire pencher la balance en sa faveur. Ce qui revient à dire que gagner la Coupe du monde n'est pas le seul atout. "France football" a, d'ailleurs, rappelé que depuis 1956 que ce plus prestigieux des trophées individuels existe, il n'a sacré que cinq joueurs tout frais champions du monde : l'Anglais Bobby Charlton en 1966, l'Italien Paolo Rossi en 1982, le Français Zinédine Zidane en 1998, le Brésilien Ronaldo en 2002 et l'Italien Fabio Cannavaro en 2006. « Le tout en quinze Coupes du monde sur la même période », précise "France football".

Les performances des différents concurrents lors de la Coupe du monde pourront, en effet, influencer celles enregistrées par les éternels favoris dans les clubs. Raison pour laquelle cette compétition planétaire met en lumière cette année sept joueurs français. À l'exception de Karim Benzema, six champions du monde, notamment Hugo Lloris, Raphaël Varane, Ngolo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann (vainqueur également de l'Europa Ligue avec l'Atletico de Madrid) et Kylian Mbappe convoitent ce prestigieux trophée. 2018 a été une année inoubliable pour Raphaël Varane en termes de performance collective.

Le règne sans partage de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi qui dure depuis une décennie va-t-il être contesté ? C'est l'enjeu de la publication par "France football" de la liste des trente prétendants pour le prix de ballon d'or 2018. Sans surprise, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi figurent parmi les prétendants. Mais rien ne leur garantit le statut de favoris devant d'autres concurrents ayant conclu de la belle manière la saison écoulée par leurs prestations à la phase finale de la Coupe du monde Russie 2018.

