Afrique: Les migrations au menu de la 47e session des assises de l'UPF

Selon la présidente de la section arménienne de l'UPF, Zara Nazarian, la rencontre est l'occasion d'"apporter [les] compétences professionnelles et [les] qualités humaines pour entendre et faire entendre les voix de ceux qui souffrent, de ceux qui s'arrachent à leurs pays et migrent, à la recherche d'un avenir meilleur".

C'est très symbolique pour l'UPF de tenir ses assises dans ce pays d'Asie occidentale, un pays "qui a vu son peuple persécuté, massacré et poussé à l'exil vers de nombreux pays, dont la Syrie, le Liban et la France", a rappelé Madiambal Diagne.

"Fervent défenseur des droits et des libertés fondamentales de l'homme, l'Arménie accorde une grande importance aux médias en tant qu'acteurs libres et responsables" de "la défense (... ) de la liberté de la presse", a-t-il ajouté.

