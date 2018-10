Cote d'Ivoire: Agro-industrie - Proparco octroie un prêt de 58,8 milliards Fcfa au groupe SIFCA

Proparco, filiale de l'Agence française de développement (Afd), a annoncé le lundi 8 octobre, l'octroi d'un prêt de 90 millions d'euros (58,8 milliards Fcfa - 1 euro = 654,14 Fcfa) au groupe industriel ivoirien Sifca. Ce, afin de financer les investissements agricoles de ses filiales.

Cette ligne de crédit de 90 millions d'euros mise à la disposition de Sifca par Proparco (chef de file), Fmo et la Société générale servira à financer son plan d'investissement. En soutenant la croissance d'un acteur qui opère dans des zones rurales et dans des pays post-conflits, le projet aura de forts impacts économiques et sociaux.

Leader agro-industriel en Afrique de l'Ouest, ce groupe opère en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Liberia et au Sénégal, à travers une dizaine de sociétés. Il emploie plus de 33 000 employés et s'approvisionne en matière première auprès de plus de 110 000 petits planteurs.

Ainsi, dans les 5 prochaines années, l'extension des activités générées par ce projet soutiendra la création ou le maintien de plus de 180 000 emplois directs et indirects dans les cinq pays concernés (environ 33 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects, par l'intermédiaire des petites exploitations agricoles familiales).