Cote d'Ivoire: Municipales 2018/Cocody - 7 candidats se "défendent" à la Tronc !

À noter que la Tronc est un ensemble de personnes qui résident dans les dix quartiers de Cocody Centre. Et ce sont des sujets d'environnement, de sécurité, santé, emploi jeunes, sports e loisirs, social et le transport, qui ont été soumis aux candidats qui souhaitent, au lendemain du 13 octobre prochain, briguer la municipalité.

"Je suis candidat pour remettre l'excellence au cœur de Cocody", a-t-il laissé entendre. Non sans ajouter que son programme est de financer les projets de la jeunesse. Kango Akou Patrick, lui, a été plus que véridique.

C'est en présence d'une centaine de personnes qu'Assemien Ehui Paul et ses adversaires ont explicité, tour à tour, leur projet de société. D'ailleurs, le premier cité a souhaité, une fois élu, créer des annexes de la mairie à la Riviera et aux Deux-Plateaux. Parce qu'il estime que la mairie a besoin d'être désengorgée.

Invités à donner plus d'explications aux populations sur leurs motivations et programmes, les différents postulants à la mairie de Cocody se sont soumis à des séries de questions susceptibles de leur permettre de glaner des voix.

