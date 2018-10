Tunisie: Traquer l'impunité

Une organisation spéciale bien active dans l'ombre est présidée par Mustafa Kheder, ancien membre du groupe Barraket Essahel. Cette structure est soupçonnée d'être au service du parti Ennahdha et se livre à la collecte de renseignements autour des sécuritaires, des militaires, des journalistes, et même des hommes d'affaires influents, parmi lesquels figure Kamel Eltaief.

En effet, dans l'un des enregistrements en possession du comité, il est question de renseignements présumés dévoilés par l'une des sources à la solde du chef de l'organisation en question et qui concernerait Kamel Eltaief, qualifié dans cet enregistrement de personne dangereuse pour le parti islamiste, et sa relation avec un homme d'affaires de confession juive basé à Sousse répondant au nom de Bernard. Ces renseignements devraient faire l'objet de suivi de la part des dirigeants du parti, aurait conseillé la source à Mustapha Kheder.

C'est l'effet boule de neige causé par les révélations qui ont fait éclater au grand jour l'existence de cette structure spéciale qui pourrait être liée aux assassinats politiques et qui serait issue du parti Ennahdha. Le ministère de l'Intérieur est aussi pointé du doigt en raison de la présumée chambre noire qui renfermerait illégalement, selon le comité, des documents en rapport avec l'assassinat des deux martyrs. Des documents qui se seraient volatilisés et détournés par l'un des hauts cadres du MI.

Lutter contre l'oubli et l'impunité, aller jusqu'au bout et faire valoir la vérité autour des commanditaires des deux assassinats politiques auprès de ceux qui détiennent actuellement les rênes du pouvoir, semble bien être le message que le comité de défense a voulu transmettre à l'opinion nationale et internationale.

Se trouvant dos au mur suite à ces révélations accablantes et qui sont de nature à l'impacter sur l'échiquier politique et lui porter ombrage, le parti Ennahdha a fait savoir par le biais de Abdelkarim Harouni qu'une plainte va être déposée à ce sujet. Dans un autre communiqué, Ennahdha a nié tout en bloc, même sa relation avec Mustapha Kheder, chef présumé de cette organisation ultrasecrète et ancien membre du groupe Barraket Essahel.

Mais au-delà de cette réplique d'autodéfense, somme toute logique, la personne de Mustapha Kheder inquiète beaucoup et fait planer le mystère autour d'elle. On ne pourrait la confiner dans le rôle de quelqu'un qui offrirait volontairement ses services à quiconque et se livrerait à la sous-traitance dans le domaine du renseignement. Croire à cette vérité tronquée nous renvoie inéluctablement aux déclarations de l'ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui avait démenti l'existence de camps d'entraînement des terroristes après la révolution.

Quel rôle jouait-il réellement ? Pour qui travaillait-il ? Comment expliquer ses relations avec les membres du parti Ennahdha comme l'attestent les documents présentés à la conférence ? Dans quel dessein ce matériel d'écoute était-il en sa possession ? Comment ne pas se soucier de ses réelles intentions après son arrestation et surtout à qui profite le crime ? Ce sont ces questions soulevées par le comité de défense des deux martyrs lors de sa conférence de presse qui sont restées en suspens et que tout un chacun est en droit de se poser.

C'est toujours dans la perspective de la lutte contre l'impunité qu'il faudrait concevoir la demande de la réouverture de l'enquête qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. La mort des éléments terroristes qui ont accompli le vil acte de l'assassinat et la condamnation de bien d'autres éléments impliqués dans ces deux affaires laissent comme un arrière-goût amer, un goût de justice inachevé pour les familles de nos deux martyrs qui cherchent à lever le secret sur les commanditaires des crimes politiques à une époque où les deux figures de proue de la gauche tunisienne étaient diabolisées, les efforts des services sécuritaires sciemment dispersés et le paysage politique dominé par la liberté d'action, de mouvement et de décisions des salafistes.

L'internationalisation de ces deux affaires et leur renvoi devant le Conseil onusien des droits de l'homme à Genève ou la Cour pénale internationale à La Haye sont toujours d'actualité d'après les confirmations faites par les membres du comité de défense, mais l'annonce d'hier concernant l'ouverture d'une enquête par le ministère public suite aux révélations tonitruantes de la défense va inéluctablement changer toute la donne.