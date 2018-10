Tunisie: Les présidents des commissions

Le bloc Nida Tounès a, également, appelé le bureau de l'ARP à examiner en priorité les lois qui sont de nature à impulser le développement et les investissements et à générer des emplois.

Le bloc parlementaire Nida Tounès a appelé à la nécessité d'accélérer le parachèvement des institutions constitutionnelles et de placer l'intérêt du pays au-dessus des conflits et surenchères, soulignant la disposition à travailler avec tous les groupes afin de parachever l'élection des membres de la Cour constitutionnelle et ceux de l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

- Ons Hattab, présidente de la Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l'application de la loi de l'amnistie générale et de la justice transitionnelle.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.