Tunisie: Va-t-on vers un «pacte de Paris» bis ?

Et pour faire comprendre à Youssef Chahed que ses ambitions personnelles ne pourront, en aucun cas, supplanter les intérêts stratégiques d'Ennahdha, on s'applique à faire réactiver le consensus avec le président Béji Caïd Essebsi.

En d'autres termes, la semaine agitée qu'a vécue Ennahdha avant le rendez-vous de Hammamet (révélations du Front populaire sur l'implication pénale d'Ennahdha dans l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et dévoilement au public de la lettre-réquisitoire de Zitoun et ses amis contre les décisions unilatérales du président du parti) a-t-elle eu pour conséquence que les opposants parmi les nahdhaouis au choix de Youssef Chahed aux dépens du président Caïd Essebsi ont gagné la partie en imposant le retour à la politique du consensus qui a toujours caractérisé les rapports Rached Ghannouchi-Béji Caïd Essebsi.

