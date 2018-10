Angola: Lunda Norte - Quatorze Congolais tués dans une opération de refoulement

Des témoignages recueillis sur place renseignent que tout serait parti de l'opération de police initiée cette semaine par les autorités angolaises visant des étrangers en situation illégale et soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de diamants. Comme toujours en pareille situation, il y a eu des dérapages dans le chef des agents de police qui ont fait preuve d'un excès de zèle. La résistance était farouche du côté des Congolais qui ont tenu à manifester contre la manière brutale avec laquelle la police angolaise s'employait pour les refouler. Ce qui a donné lieu à des échauffourées entre les deux parties. Aux armes blanches qu'utilisaient les ressortissants congolais, la police angolaise aurait fait usage des balles réelles, à en croire la version du comité des Congolais d'Angola. La même source fait état d'un bilan de deux morts sur place, de cinq autres enregistrés dans les hôpitaux et de plusieurs blessés. Au total, d'après cette source, quatorze ressortissants de la RDC auraient été tués lors de ces accrochages. Un bilan qui n'est pas encore confirmé par des sources officielles.

