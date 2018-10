Algérie: Foot-sélection algérienne - La revue d'effectif est toujours d'actualité

La rencontre aller entre l'Algérie et le Bénin prévue vendredi à 20h45 au stade Mustapha Tchaker de Blida a été confiée à un trio guinéen dirigé par Ahmed Sekou Touré qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu'Ousmane Jacob Jacob Camar est désigné, lui, comme 4e arbitre.

"C'est un moyen pour moi de voir un peu tout le monde. Ca me permet de voir d'autres joueurs", a déclaré Djamel Belmadi dont la liste des convoqués est marquée par le retour en sélection nationale de Djamel Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim), Youcef Atal (OGC Nice) et Yassine Benzia (Fenerbahçe).

- Le sélectionneur national Djamel Belmadi a souligné mardi que la revue d'effectif pour l'équipe algérienne de football était toujours d'actualité, indiquant que les "quatre ou cinq joueurs" présents lors du précédent stage et non-convoqués pour la double confrontation face au Bénin les 12 et 16 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2019, "n'ont pas démérité".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.