Rwanda: Le pays au sommet africain de la jeunesse à Kigali

A la même réunion, seront créés dix millions d'emplois jusque 2020 dans un climat de travail durable dans les industries émergentes ainsi que développer les initiatives et politiques durables qui réduisent les inégalités du genre dans l'éducation, la technologie et le leadership.

Ce sommet vise à rapprocher les nations, réunir les leaders gouvernementaux et ceux qui influencent les politiques pour échanger les connaissances et idées ainsi que travailler ensemble afin d'atteindre les objectifs des jeunes inclus dans la charte de la jeunesse africaine.

Luanda — Une délégation angolaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, participe depuis lundi, le 08 octobre à Kigali, capitale rwandaise, au sommet africain de la jeunesse connectée.

