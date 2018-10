Angola: La Cour suprême dément la demande de libération de Filomeno dos Santos

José Filomeno dos Santos a été président du conseil d'administration du Fonds souverain d'Angola (FSDEA) et est en détention pour son implication présumée dans un transfert illicite de 500 millions de dollars US.

La plénière de la Cour suprême exhorte les juges à poursuivre leurs activités, notamment en matière de lutte contre la corruption avec sérénité, respect strict du droit, objectivité et respect de la dignité et de la présomption d'innocence de l'accusé.

Selon la note, ces informations, ainsi que la campagne en cours d'intrigues et de faussetés visant à dénigrer l'image des juges, sont une tentative infructueuse de conditionner la Cour suprême et la liberté de ses juges.

Selon le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des tribunaux et des juges, la Cour suprême ne demande aucune autorisation à un autre organe ou entité pour rendre des décisions concernant des procès judiciaires relevant de sa compétence, éclaircit le document.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.