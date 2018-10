Angola: Fernando Gomes accuse Lucas Ngonda de vouloir détruire le FNLA

Le FNLA, créé en 1962 après l'union entre l'UPA, de Holden Roberto et le Parti démocratique angolais (PDA) de Dom Massaki Mikolai et Emmnuel Kunzika, est l'un des trois partis traditionnels qui se sont battus contre le colonialisme portugais.

Pour le politique, à la fin du congrès, la nouvelle direction du FNLA a transmis le dossier à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 20.7 et 21.1 de la loi 22/10 - Loi sur les partis politiques, avec l'objectif d'évaluer et / ou d'annoter le congrès en question, conformément au paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 63 de la loi n ° 3/08 du 17 juin, loi organique du processus constitutionnel.

Selon lui, les deux ailes devraient adhérer aux conclusions du congrès de son aile, pour avoir été consensuelles, inclusives et organisées sur la base des préceptes de la Cour constitutionnelle sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques.

