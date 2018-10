Angola: Le foyer Saint Jean Calabria à Saurimo a besoin d'éducateurs sociaux et d'un psychologue

La maison a été rouverte en 2014 avec six dortoirs, une salle polyvalente, une salle informatique, une chapelle et une zone administrative.

Le psychologue joue un rôle fondamental dans la conception et le développement de projets de vie pour mineurs, agissant dans le domaine de l'éducation formelle, effectuant des recherches, des diagnostics et des interventions préventives ou correctives.

Il a rappelé que l'éducateur social est un professionnel de proximité et de relations, un agent essentiel et alternatif dans le sens de faciliter le changement, d'encourager et de motiver les enfants, de les aider à créer et à diriger de nouveaux projets pour l'avenir.

Saurimo — Le Foyer Saint Jean Calabria, affecté à l'Église catholique, dans la ville de Saurimo (Lunda Sul), qui accueille des enfants orphelins et dans le besoin, a besoin d'un éducateur social et d'un psychologue pour s'occuper des divers problèmes qui touchent les mineurs en fonction de l'environnement famille qui ont vécu.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.