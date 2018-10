Afrique: Elim CAN 2019 - Victoire sur tapis du Ghana contre la Sierra Léone ?

La ligne d'interconnexion électrique 225 kilovolts entre le Ghana et le Burkina Faso est désormais… Plus »

Pendant ce temps, le Ghana se prépare à Kumasi. Et le Comité de Normalsiation de la GFA a déjà prévu un match contre le club local Asante kotoko et la Sierra Leone n'arrivait pas à régulariser sa sitaution avec jeudi.

Ce mardi, réponse de la FIFA. Cette dernière indique que la sanction tient toujours tant qu'elle n'aura pas reçu garantie que Johansen et Chris Kamara sont les seuls aux commandes de la gestion de la SLFA. Et ce jusqu'à 18h GMT.

En fin de semaine dernière, la FIFA a décidé de suspendre la Sierra léone de toute activité liée au football en raison d'une interférence politique dans les affaires de la SLFA (Fédération sierra leonaise de football). En réalité, le gouvernement local a décidé d'écarter Isha Johansen, présidente de la fédération et son secrétaire général inculpés dans une affaire de corruption et de détournement de fonds.

Tiendra, tiendra pas. L'heure est aux interrogations à 48 h du match de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2019 entre le Ghana et la sierra Leone. En cause, la suspension de la FIFA qui plane toujours sur le pays des Leone stars.

