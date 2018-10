Ile Maurice: Ashok Subron / Réforme électorale - «On n'est pas d'accord...»

Sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et faire la lumière sur les… Plus »

Ceux qui pensent que ce sera aussi facile de proposer un deuxième amendement constitutionnel se trompent. Sur quoi peut-on se baser pour pourvoir les sièges de Best Loser ? Savez-vous que pour accorder un siège de Best Loser, il faut tenir compte des résultats des élections depuis 1976 pour déterminer quelle communauté a été sous représentée ? En 2014, ils sont nombreux à n'avoir pas décliné leur appartenance ethnique. Comment cela se passera-t-il ? Qui sera ce grand mathématicien susceptible d'effectuer un tel calcul ? La validité de la tenue de ces élections peut être remise en question. On ne peut venir à chaque fois avec une décision temporaire. Le temporaire deviendra permanent.

Une fois encore, je lance un appel à tous les partis de l'opposition, sauf le PMSD, de faire parler leur conscience. Vous faites face à l'histoire. Venez avec des propositions et n'essayez pas de vous dédouaner. Pa rant dan sa zafer baté randé la. Le système électoral perpétue cette division communale et il faut y mettre un frein.

Depuis le jour de la présentation de l'ébauche, comme bien rapporté par l'express, REA a fait comprendre que si, le système proposé veut démontrer qu'on veut finir avec le Best Loser System, cela va toutefois créer un déséquilibre avec la nomination des députés par des leaders. Les leaders auront le choix de choisir des candidats d'une communauté. Et surtout propulser des candidats avec zéro vote au poste de député. Car, rappelez-vous, que des candidats battus seront sur la liste de proportionnelle. Donc, REA n'est pas d'accord avec cette proposition de réforme.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.